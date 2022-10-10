Москва, , 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 октября поздравил с победой на выборах губернатора Владимирской области Александра Авдеева, сообщает пресс-служба администрации региона.

Алеександр Авдеев https://avo.ru

Глава региона в числе избранных в сентябре 2022 года губернаторов принял участие в онлайн-встрече с президентом РФ. Владимир Путин отметил, что избирательная кампания прошла открыто, честно и конкурентно — без скандалов и резонансных снятий кандидатов. По словам Александра Авдеева, президент дал установки продолжать помогать подшефным территориям в Донбассе, держать под личным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и помощь семьям мобилизованных, а также обеспечить полноценное функционирование региональных экономик в условиях санкций.

«Время для России сейчас очень непростое и судьбоносное. Вся страна, каждый из нас проходит проверку на прочность. Чтобы пройти её достойно, государству и обществу необходимо сплотиться. И у нас это получается. Я очень горжусь земляками, которые держатся твёрдо и в этот особый период поставили себе целью оставаться прежде всего людьми и быть достойными гражданами своей страны. Очень признателен жителям нашей области, которые находят время и силы помогать всем, кто сейчас в этом особенно нуждается, щедро делятся с окружающими душевным теплом, поддерживают словом и делом. Таких становится всё больше», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, за Александра Авдеева проголосовало 83,68% избирателей региона.