Москва, 10 октября 2022, 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 октября поздравил с победой на выборах губернатора Владимирской области Александра Авдеева, сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава региона в числе избранных в сентябре 2022 года губернаторов принял участие в онлайн-встрече с президентом РФ. Владимир Путин отметил, что избирательная кампания прошла открыто, честно и конкурентно — без скандалов и резонансных снятий кандидатов. По словам Александра Авдеева, президент дал установки продолжать помогать подшефным территориям в Донбассе, держать под личным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и помощь семьям мобилизованных, а также обеспечить полноценное функционирование региональных экономик в условиях санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, за Александра Авдеева проголосовало 83,68% избирателей региона.