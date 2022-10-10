Париж, , 14:51 — REGNUM Департамент Сен-Маритим, расположенный на северо-западе Франции, пострадал от «крупной хакерской атаки», передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Принято решение полностью отключить сети, чтобы изолировать, обезопасить и защитить сообщество. Принимаются все меры для оценки ущерба, защиты пользовательских данных и восстановления нашей дееспособности.

Было сделано предварительное заявление и подана жалоба. В сентябре Нормандия уже пострадала от хакерской атаки: несколько онлайн-сервисов мэрии Кана были недоступны в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выражает «глубокую озабоченность» в связи с ситуацией на территории бывшей УССР.

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