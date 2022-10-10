Рига, , 14:51 — REGNUM В Латвии серьезной ошибкой было решение закрыть на время эпидемии коронавируса национальные театры, за прошедшее время стало понятно, что зрители утратили привычку регулярного «потребления культуры». Об этом местному агентству ЛЕТА заявил директор Национального театра Янис Вимба.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственное, что отличает нас от эстонцев, финнов, литовцев, — это наша культура, наш язык, наши концерты, артисты, сценографы, художники по костюмам. Это то, что отличает нас в эту тотально глобализированную эпоху, — отметил он, добавив: — Если «выключить» культуру, мы потихоньку теряем и государство, остается только экономическая единица».

Глава Национального театра Латвии считает, что в период 2020–2021 годов, когда культурные учреждения страны были закрыты, общество утратило зрительские привычки, то есть отвыкло выделять часть своего дохода на культуру, искусство и массовые развлечения.

Например, теперь совершенно новой ситуацией стало то, что латвийцы билеты не приобретаются заранее: «Все происходит в последний момент, потому что за эти два года нас приучили к тому, что в среду мы не знаем, какие правила и ограничения будут в следующий понедельник».

Вимба предлагает начать дискуссию на тему выявленной проблемы как своих коллег и артистов театров, так и представителей национальных учреждений культуры.