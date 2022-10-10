Стокгольм, , 15:01 — REGNUM Нынешний процесс переговоров по вопросу формирования правительства Швеции не должен положить конец поддержке официальным Стокгольмом протестующих в Иране. Об этом 10 октября написали высокопоставленные функционера партии Зеленых Марта Стеневи, Алиса Бах Кунке и Якоб Рисберг в статье для газеты Expressen.

Мэрта Стеневи Mp.se

«Единственное, о чем удалось договориться команде [следующего премьер-министра Швеции Ульфа] Кристерссона за четыре недели, — это передать Шведским демократам власть над риксдагом и остановить необходимое расширение железной дороги», — пишут представители оппозиционной партии.

Авторы требуют, чтобы шведское правительство Швеции приняло меры против «иранских агентов, которые преследуют шведских граждан и угрожают им», и чтобы министр иностранных дел Швеции вызвала посла Ирана и вручила ему ноту протеста.

Зеленые также призвали к действиям на уровне ЕС, включая санкции и помощь с каналами связи для иранцев, чье интернет-соединение было отключено властями.