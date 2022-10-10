Москва, , 14:51 — REGNUM В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина с 16 по 18 декабря 2022 года состоится музыкальный фестиваль «Искусство перевода». Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной к проведению фестиваля, сообщила директор музея Марина Лошак.

Государственный музей А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предстоящий фестиваль станет дополнением к выставке «Всеобщий язык», которая будет организована в столичном музее на день раньше — 15 декабря 2022 года. Центральной темой мероприятия станет «необходимость осознать важность коммуникации, сотрудничества и важность услышать разные голоса в этом разнообразном мире». Всего в рамках фестиваля запланированы восемь тематических концертов, первым из которых станет выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, финал всероссийского фестиваля «Время Героев» состоится в Уфе. Мероприятие пройдет 11 октября (в день Башкирии) на Советской площади г. Уфы.

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