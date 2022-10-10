Барнаул, , 14:49 — REGNUM Председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по социальной политике и занятости населения Ирина Солнцева об оказании материальной, юридической и иной поддержки семьям призванных из резерва жителей края.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основным оператором работы выступает министерство социальной защиты. Создан и уже работает кол-центр, куда поступают обращения. Все эти обращения отрабатываются социальными работниками в муниципалитетах. Они посещают каждую семью и узнают, какая поддержка и помощь нужна. Мы с депутатами также отрабатываем эти вопросы. Мы используем тот же алгоритм работы, который действовал в период ковида, когда мы помогали семьям медицинских работников. Работаем с главами муниципальных образований, с представительными органами муниципальных образований и с социальной защитой», — рассказала Ирина Солнцева.

«Основные обращения, которые актуальны сейчас — это материальная помощь, пока наши мобилизованные мужчины (это и сыновья, и мужья) не начнут получать заработную плату. Сейчас создан фонд поддержки (Прим.: Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития), куда каждый может отправить добровольные пожертвования. Депутаты это уже сделали и, конечно же, он будет постоянно пополняться», — продолжила депутат.

В качестве примеров оказываемой поддержки Ирина Солнцева назвала помощь семьям с приобретением твердого топлива и кормов для личного подсобного хозяйства. По ее словам, есть запрос и на юридическую и психологическую помощь.

«Юридическая помощь требуется, например, для оформления кредитных каникул. Такие обращения уже были. В связи с тем, что такой запрос есть, в октябре мы предложим коллегам внести в закон о бесплатной юридической помощи соответствующую категорию получателей. Но уже сейчас мы оказываем ее бесплатно», — заверила председатель комитета по социальной защите и занятости населения.

Ирина Солнцева поблагодарила жителей региона и своих коллег за активную помощь в поддержке семей мобилизованных.

«Большинство депутатов постоянно помогают финансово. Кроме того, немало примеров, когда депутаты, руководящие предприятиями или производствами, сохраняют заработную плату мобилизованным. Деньги получают их семьи. Это существенное подспорье, которое помогает ребятам меньше беспокоиться за свои семьи», — рассказала она.

Депутат добавила, что за все это время ни один из коллег по парламенту не отказал в помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты и сотрудники Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) известили о том, что передадут дневной заработок для обеспечения мобилизованных и поддержки их семей.

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