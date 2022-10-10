Ереван, , 14:49 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 октября провёл заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Primeminister.am

«На заседании обсуждались задачи, стоящие перед Арменией, и дальнейшие шаги по их преодолению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседание также пригласили президента Армении Ваагна Хачатуряна, руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна и руководителя парламентской фракции «Гражданский договор» Айка Конджоряна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан объявил о пяти принципах мирного договора с Арменией, которые подразумевают признание «территориальной целостности» друг друга. По словам азербайджанского президента Ильхама Алиева, подписание договора может состояться до конца текущего года.

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