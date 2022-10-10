Стокгольм, 10 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Если лидер Умеренных Ульф Кристерссон объявит 13 октября, что переговоры по вопросу формирования правительства Швеции подошли к концу, голосование по избиранию нового премьер-министра может состояться уже 15 числа. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Arild Vågen Официальная рабочая резиденция премьер-министра Швеции

Чтобы новое правительство официально вступило в должность, закон требует проведения специального заседания кабинета министров, председателем которого будет король Швеции. По словам пресс-секретаря тальмана риксдага Швеции Перниллы Эльдблум, вероятная дата такого заседания— 17 октября.

Тот факт, что новое правительство еще не сформировано, вызывает критику со стороны оппозиции. Социал-демократы считают, что Кристерссон ввел избирателей в заблуждение, когда во время избирательной кампании заявил, что правительство сможет быстро вступить в должность.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состоялись 11 сентября.