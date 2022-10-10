Омск, , 14:49 — REGNUM Первомайский районный суд Омска вынес приговор в отношении троих сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, причастных к получению взяток и незаконному хранению наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как подчеркнула официальный представитель областного УФСБ Ирина Руснак, согласно имеющимся материалам, в 2020 году двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии под руководством третьего на систематической основе получали взятки с лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Деньги предназначались за бездействие при пресечении выявленных преступлений и непривлечение этих лиц к уголовной ответственности.

В октябре 2020 года после получения взятки от жителя Омска, причастного к незаконному обороту наркотиков, должностные лица были задержаны с поличным сотрудниками спецподразделения УФСБ. В гаражном боксе одного из задержанных были обнаружены и изъяты различные наркотические вещества.

Следственный комитет возбудил против задержанных уголовное дело. Решением Первомайского районного суда Омска фигуранты признаны виновными. Первому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 800 тысяч рублей с лишением специального звания «старший сержант полиции» и права занимать определённые должности на семь лет.

Второму фигуранту назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он оштрафован на 700 тысяч рублей, лишён специального звания «старший сержант полиции» и права занимать определённые должности на шесть лет.

Третий фигурант, также признанный виновным в незаконном хранении наркотиков, осуждён на десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он оштрафован на 900 тысяч рублей, лишён специального звания «лейтенант полиции» и права занимать определённые должности на семь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области избрана мера пресечения в отношении полицейского, которому инкриминируют крышевание продавца суррогатного алкоголя на территории торгово-заготовительной базы.

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