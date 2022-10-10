Анадырь, , 15:39 — REGNUM «Северный завоз» топлива на Чукотку завершён на 80%. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил губернатор Чукотки Роман Копин в своём Telegram-канале.

Северный завоз Belomortrans.ru

«Танкер «Владимир Русанов» Чукотснаб уже вышел в Чукотский АО из Находки. Танкер «Андрей Первозванный» разгружается в Певеке и уходит в Архангельск, откуда выполнит ещё один рейс. Весь необходимый уголь для Певека идёт на двух судах Колымской судоходной компании, будет доставлен 11−12 октября», — написал Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, авиарейсом из Москвы через Анадырь в Чукотский район доставили четыре тонны продуктов. Товары будут распределены между сёлами Лаврентия и Лорино.

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