Москва, 10 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Решение России и Белоруссии о развёртывании региональной группировки войск своевременно и обоснованно, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

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«[Киевский режим] стягивает к белорусской границе свои войска. Это грозит обострением на западных границах Союзного государства», — отметил Бондарев.

Он обратил внимание на то, что Киев планирует нанести удары по территории союзников. Такое ценное указание марионеточные киевские власти получили от Запада, который жаждет втянуть Белоруссию в войну, накалить обстановку в регионе, рассуждает сенатор.

«Мы готовы защищать наших друзей, союзников, братьев и сестёр. У нас есть соответствующие договорённости о взаимопомощи в защите наших государств и в рамках ОДКБ, и в двустороннем формате. А мы свои договорённости выполняем», — подчеркнул Бондарев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по неофициальным каналам предупредили о готовящемся ударе по республике с территории б. УССР. Глава государства также объявил о готовности разместить российских военных.