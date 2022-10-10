Стокгольм, 10 октября 2022, 14:53 — REGNUM Победившие на выборах в риксдаг Швеции Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы обещали избирателям отметить требования по «амортизации ипотечных кредитов». Именно это является одним из поводов для опасения у уходящего в отставку главы Риксбанка Стефана Ингвеса, о чем он признался в интервью газете Aftonbladet.

Риксбанк Швеции
Риксбанк Швеции
Riksbank.se

«Это неуместная мера, которая нанесет ущерб Швеции, если она будет осуществлена. Вы должны четко понимать, что у нас очень большие ипотечные кредиты в шведской экономике, и весь ипотечный рынок представляет риск для экономики», предупредил новые власти Швеции Ингвес.

Глава национального регулятора также считает, что это было бы «крайне неудачным сигналом» для внешнего мира, если бы Риксдаг сказал: «Как только стало немного дороже брать кредиты, надо тут же прекратить взымать плату за амортизацию».

«Амортизация кредитов» — явление уникальное, отметил Ингвес, который считает, что «во всем остальном мире наблюдают за Швецией в этом вопросе».