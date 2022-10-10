Стокгольм, , 14:53 — REGNUM Победившие на выборах в риксдаг Швеции Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы обещали избирателям отметить требования по «амортизации ипотечных кредитов». Именно это является одним из поводов для опасения у уходящего в отставку главы Риксбанка Стефана Ингвеса, о чем он признался в интервью газете Aftonbladet.

Риксбанк Швеции Riksbank.se

«Это неуместная мера, которая нанесет ущерб Швеции, если она будет осуществлена. Вы должны четко понимать, что у нас очень большие ипотечные кредиты в шведской экономике, и весь ипотечный рынок представляет риск для экономики», — предупредил новые власти Швеции Ингвес.

Глава национального регулятора также считает, что это было бы «крайне неудачным сигналом» для внешнего мира, если бы Риксдаг сказал: «Как только стало немного дороже брать кредиты, надо тут же прекратить взымать плату за амортизацию».

«Амортизация кредитов» — явление уникальное, отметил Ингвес, который считает, что «во всем остальном мире наблюдают за Швецией в этом вопросе».