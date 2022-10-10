Рим, 10 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Рим выступает с решительным осуждением ракетных ударов по целям в ряде городов на территории б. УССР. Об этом 10 октября сообщили в итальянском министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

«Италия потрясена ракетными ударами по центру Киева и другим городам [на территории б. УССР] сегодня утром», — подчеркнули в МИД Италии.

Также, отметили во внешнеполитическом ведомстве, итальянская сторона подтвердила «непоколебимую и твердую поддержку» Киеву и народу территории б. УССР.

«Также выражаем решительное осуждение действиям, которые усугубляют ответственность РФ в контексте её неоправданной агрессии», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября по всей территории бывш. УССР прозвучали взрывы. Несколько прилётов зафиксировали в Киеве. Один из взрывов превратил в руины территорию парка Шевченко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил серию ударов по столице киевского режима. На фоне ракетных ударов по территории бывш. УССР Владимира Зеленского вывезли из Киева и отправили на запад, где находится секретный бункер.

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На заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Москва жёстко ответит на теракты, которые попытается организовать киевский режим на территории России.