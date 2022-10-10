Барнаул, , 14:42 — REGNUM Фермеры Алтайского района отправят часть урожая в новые субъекты Российской Федерации. Первая партия гуманитарного груза уже готовится к отправке, сообщает телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы специализируемся на выращивании крупяных и злаковых культур, в основном это каши. И хотим, чтобы не только солдаты, которые пошли служить, ели нашу, алтайскую продукцию, но и жители новых территорий России», — рассказал депутат АКЗС от Алтайского района, фермер Александр Демин.

Сейчас фермеры готовят документы на груз, изучают способы сопровождения и доставки. В состав 20-тонного груза войдут гречневая, пшенная крупы, «Геркулес», горох и другие каши, в том числе быстрого приготовления. Продуктовую помощь с Алтая планируется отправлять в новые регионы России на постоянной основе.

Александр Демин отметил, что предприниматели Алтайского района на протяжении спецоперации участвуют в сборе грузов для наших бойцов, выполняющих боевой долг. Поддержали в районе и мобилизованных.

«Мы их провожаем, помогаем укомплектоваться — как во всех районах. Предприниматели района активно отозвались на призыв поддержать — от предоставления автотранспорта до выделения средств на экипировку», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец сентября 2022 года, ячменя и овса в Алтайском крае было намолочено более 1 млн тонн (убрано 100% площадей), гречихи — 490 тыс. тонн (с 64% площадей).

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