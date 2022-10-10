Стокгольм, , 14:50 — REGNUM «Хенрик» проработал 30 лет профессиональным военным, но подумывает о переходе на гражданскую службу. Причина заключается в новой критикуемой системе, которая вынуждает сотни офицеров по всей Швеции понижаться в звании. Другие в его полку уже решили оставить военное дело. Об этом 10 октября сообщила новостная служба TT.

Шведские солдаты Peter Fristedt

«У одного человека была совершенно уникальная компетенция, еще двое вот-вот уйдут со службы. Они сразу получат место в оборонке и будут там работать», — сказал военнослужащий, которого редакция назвала «Хенриком».

Представители Профсоюза офицеров хотят, чтобы высшее командование Вооруженных сил Швеции остановило процесс так называемой трехкомандной системой, и ссылаются на неопределенность относительно заработной платы и карьерного роста. В профильной ассоциации отметили, что готовы судиться с ведомством, если военные решат подавать иски в суд.