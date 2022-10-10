Стокгольм, 10 октября 2022, 14:50 — REGNUM «Хенрик» проработал 30 лет профессиональным военным, но подумывает о переходе на гражданскую службу. Причина заключается в новой критикуемой системе, которая вынуждает сотни офицеров по всей Швеции понижаться в звании. Другие в его полку уже решили оставить военное дело. Об этом 10 октября сообщила новостная служба TT.

Шведские солдаты
Шведские солдаты
Peter Fristedt

«У одного человека была совершенно уникальная компетенция, еще двое вот-вот уйдут со службы. Они сразу получат место в оборонке и будут там работать», сказал военнослужащий, которого редакция назвала «Хенриком».

Представители Профсоюза офицеров хотят, чтобы высшее командование Вооруженных сил Швеции остановило процесс так называемой трехкомандной системой, и ссылаются на неопределенность относительно заработной платы и карьерного роста. В профильной ассоциации отметили, что готовы судиться с ведомством, если военные решат подавать иски в суд.