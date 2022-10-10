Рабочий посёлок Бурмакино, Ярославская область, 10 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В посёлке Бурмакино Ярославской области в пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Дым в Бурмакино

«В Ярославской области в Некрасовском районе на одном из предприятий произошёл пожар, в результате которого погиб 33-летний рабочий. Двое сотрудников госпитализированы в медицинское учреждение», — приводят детали ЧП в ярославском СКР.

Своё заявление о пожаре опубликовал и губернатор Михаил Евраев, заявивший о том, что сейчас жителям посёлка ничего не угрожает.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в посёлке Бурмакино произошёл пожар. Возгорание на площади 700 квадратных метров было локализовано к 12:52. По предварительным данным, там сдетонировала часть торпед, предназначенных для утилизации.

По словам местных жителей, военная часть из посёлка выведена. Однако на месте осталось предприятие, которое занимается утилизацией оставшихся боеприпасов.