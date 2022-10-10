Кострома, , 15:08 — REGNUM В 98% случаев терминалы в общественном транспорте Костромы отключают сами водители. Об этом сообщает администрация региона.

Табличка с номером водителя на маршруте №81

По мнению директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгения Кананина, если в автобусе не работает система для безналичной оплаты проезда, пассажир, не имеющий наличности, должен ехать бесплатно.

«Если пассажиру не предоставили данной возможности, то это риски перевозчика. Если валидатор не исправен, не работает, пассажир должен ехать бесплатно. Пассажирам в любом случае необходимо фиксировать все эти случаи и направлять в Администрацию города», — рассказал чиновник журналистам ГТРК «Кострома»

Напомним, безналичная оплата в общественном транспорте Костромы заработала с весны 2021 года. Однако время от времени в работе системы случаются сбои. Основная часть претензий касается частных организаций, обслуживающих большинство маршрутов. Чаще других костромичи жалуются на неработающие терминалы в автобусах №15,49,57,81, 94.

Управление городского пассажирского транспорта Костромы проводит проверки и штрафует перевозчиков, но это не помогает решить проблему полностью. Обсуждая тему на еженедельном совещании в администрации области, губернатор Сергей Ситников поручил дептрансу проверить, почему усилия профильного управления не дают результата.

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