Чиновники: терминалы в костромском транспорте отключают водители
Кострома, 10 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В 98% случаев терминалы в общественном транспорте Костромы отключают сами водители. Об этом сообщает администрация региона.
По мнению директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгения Кананина, если в автобусе не работает система для безналичной оплаты проезда, пассажир, не имеющий наличности, должен ехать бесплатно.
Напомним, безналичная оплата в общественном транспорте Костромы заработала с весны 2021 года. Однако время от времени в работе системы случаются сбои. Основная часть претензий касается частных организаций, обслуживающих большинство маршрутов. Чаще других костромичи жалуются на неработающие терминалы в автобусах №15,49,57,81, 94.
Управление городского пассажирского транспорта Костромы проводит проверки и штрафует перевозчиков, но это не помогает решить проблему полностью. Обсуждая тему на еженедельном совещании в администрации области, губернатор Сергей Ситников поручил дептрансу проверить, почему усилия профильного управления не дают результата.