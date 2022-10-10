Порт-о-Пренс, 10 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Сенат Гаити призвал отменить просьбу правительства о немедленном развертывании иностранных войск для обеспечения гуманитарного коридора. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

В резолюции, подписанной девятью из 10 сенаторов, содержится призыв сотрудничать с правозащитными организациями, чтобы разрешить транспортировку топлива с терминала Варрё, который в настоящее время блокирован вооруженными бандами.

Законодатели также призвали политические, социальные и экономические силы найти консенсус для разрешения кризиса и призвали правительство отменить субсидию, которая удвоила официальные цены на бензин и существенно повысила цену на дизельное топливо в период острого дефицита.

Требование Сената последовало за официальной просьбой правительства к международному сообществу направить специализированные силы, способные сдержать банды, почти через месяц после того, как боевики G-9 ограничили доступ к терминалу Варрё, где хранится 70% топлива страны.

Блокада со стороны банд привела к закрытию больниц, водоочистных станций, компаний и предприятий, а начало учебного года было в очередной раз отложено.