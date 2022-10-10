Джакарта, 10 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Правительство провинции Западная Джакарта требует, чтобы все школы в регионе имели специальную схему маршрутов эвакуации и места массового сбора, которые будут использоваться во время стихийных бедствий, сообщает Antara.

U.S. Embassy, Jakarta Индонезийские школьники

«Мы напоминаем, что во всех школах должно быть место сбора на спортивной площадке. Конечно, нам нужно снова укрепиться, чтобы предвидеть бедствия», — заявил глава II управления образования Западной Джакарты.

Школы также обязаны принимать меры по предотвращению стихийных бедствий. Школа также должна обратить внимание на физическую прочность здания в условиях сезона дождей.

Ранее Индонезийская комиссия по защите детей напомнила о важности наличия в каждой школе стандартной оперативной процедуры эвакуации во время стихийного бедствия. В школах, особенно в школах, расположенных вблизи рек, необходимы меры по ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, в школах должны быть маршруты эвакуации в случае стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии зафиксировало, что 68 районов Джакарты затоплены.