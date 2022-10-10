Брюссель, 10 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Официальная информация российских властей о взрыве на Крымском мосту не заслуживает доверия, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано 10 октября на пресс-конференции в Брюсселе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

По его словам, из Москвы поступает много информации, «которая не заслуживает доверия». Что именно происходит в Крыму — неизвестно.

«Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», — сказал Стано, комментируя сведения о проезде через Болгарию взорвавшегося на мосту грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что маршрут подорванного на Крымском мосту грузовика установлен. Фура отправилась из Болгарии в Грузию, затем в Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Установлены лица, которые участвовали в организации движения грузовика.

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