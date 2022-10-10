Абу-Даби, , 14:37 — REGNUM 9 октября третий энергоблок АЭС «Барака», строительным подрядчиком которой выступает Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO), был успешно подключён к сети. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что подключение состоялось спустя две недели после достижении эксплуатационной готовности.

Ожидается, что его коммерческая эксплуатация начнется в 2023 году после проведения дополнительных испытаний.

Первый и второй энергоблоки были введены в коммерческую эксплуатацию в апреле 2021 года и марте 2022 года соответственно.

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После запуска всех четырех блоков АЭС «Барака» будет обеспечить 25% потребности государства в электроэнергии.

АЭС «Барака» расположена на побережье Персидского залива, в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс и в 250 км к западу от города Абу-Даби. Общая мощность электростанции составляет 5600 МВт.