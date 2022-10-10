Абу-Даби, 10 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. 9 октября третий энергоблок АЭС «Барака», строительным подрядчиком которой выступает Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO), был успешно подключён к сети. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Напомним, что подключение состоялось спустя две недели после достижении эксплуатационной готовности.

Ожидается, что его коммерческая эксплуатация начнется в 2023 году после проведения дополнительных испытаний.

Первый и второй энергоблоки были введены в коммерческую эксплуатацию в апреле 2021 года и марте 2022 года соответственно.

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После запуска всех четырех блоков АЭС «Барака» будет обеспечить 25% потребности государства в электроэнергии.

АЭС «Барака» расположена на побережье Персидского залива, в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс и в 250 км к западу от города Абу-Даби. Общая мощность электростанции составляет 5600 МВт.