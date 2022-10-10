Владикавказ, 10 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии намерены компенсировать затраты на экипировку бойцам, призванным в рамках частичной мобилизации. Такое поручение правительству дал 10 октября глава республики Сергей Меняйло в ходе еженедельного аппаратного совещания.

Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания Мобилизация

Он отметил, что, несмотря на обеспечение резервистов в войсках всем необходимым, многие военнослужащие приобретают дополнительное снаряжение в зависимости от своих потребностей. Эти траты необходимо компенсировать.

«Многие наши ребята самостоятельно докупают одежду, обувь и т.д. Да, они получают экипировку от государства. Но некоторые приобретают то, что им для себя удобнее. Наши батальоны мы дополнительно обеспечиваем всем необходимым. Но нужно еще предусмотреть финансирование для компенсации и мобилизованным — списки у нас есть», — заявил Меняйло.

Напомним, из Северной Осетии призвано в рамках частичной мобилизации около тысячи резервистов. План республика выполнила почти полностью.