Барнаул, 10 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Согласно проекту бюджета Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, общий объем доходов планируется в размере 139, 9 млрд рублей, объем расходов составит 153,3 млрд рублей, дефицит — 13,4 млрд рублей. Подробности сообщает телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

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«Проект краевого бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами бюджетной политики, это увеличение заработной платы в соответствии с указами Президента РФ от мая 2012 года, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, реализация национальных целей, обеспечение реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, участие Алтайского края в федеральных проектах по привлечению инвестиций», — отметил вице-губернатор, министр финансов Данил Ситников.

Собственные налоговые и неналоговые доходы региона на 2023 год прогнозируются на уровне 77,3 млрд рублей с темпом роста 14%. Безвозмездные поступления на 2023 год предусмотрены в сумме 62,5 млрд рублей — это меньше, чем в прошлом году.

«В настоящее время не весь объем финансовой помощи из федерального бюджета распределен бюджету Алтайского края проектом закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период. Дополнительный объем средств будет известен только ко второму чтению федерального закона о бюджете. В случае уточнения объема финансовой помощи потребуется уточнение основных параметров краевого бюджета», — пояснил глава регионального минфина.

Данил Ситников также уточнил, при формировании проекта краевого бюджета предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента РФ на 8,7% с 1 января 2023 года, а также для работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие этих указов, и государственных гражданских служащих Алтайского края на 5,5% с 1 октября 2023 года.

Сохраняются все виды социальных выплат, при этом с 1 января будущего года их размер проиндексируют на 5,5%, а по отдельным выплатам увеличение будет рассчитываться исходя из размера установленного прожиточного минимума на детей.

Социальные выплаты в части оплаты жилищно-коммунальных услуг проиндексируют на уровень роста тарифов ЖКУ. Кроме этого, проектом краевого бюджета предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.

Как отметил Данил Ситников, в 2023 году будут сохранены и все виды финансовой помощи муниципалитетам. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности районов и городов будет увеличена на 500 млн рублей и суммарно составит 2,4 млрд рублей. Расходы на поддержку местных инициатив, также сохраняться.

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов председатель АКЗС Александр Романенко задал вопрос о стипендиальном обеспечении учащихся средних профессиональных учебных заведений. Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев уточнил, как будет формироваться доходная часть бюджета в текущих экономических условиях.

Участники совещания поддержали предложенный проект краевого бюджета. Законопроект будет внесен в Алтайское краевое Законодательное Собрание 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту прогноза социально-экономического развития, индекс потребительских цен (оценка) на 2022 год составит 13,4%, на 2023 год — 5,5%. МРОТ с 1 января 2023 предполагается установить в размере 16 379 рублей. Зарплата так называемых указных категорий работников индексируется с 1 января 2023 года на 9,2%, работникам «неуказных» категорий — на 5,5% (с 1 октября 2023 года), на уровне прогнозируемого значения инфляции 2023 года. Социальные расходы также будут проиндексированы на 5,5%, индексация, связанная с оплатой ЖКУ, составит 6,2%.

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