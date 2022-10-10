Курган, 10 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В учебных заведениях Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова возобновятся уроки начальной военной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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В департаменте образования и науки отметили, что уже идёт разработка спецкурса для десятиклассников и первокурсников колледжей.

Уроки по начальной военной подготовке (НВП) станут дополнением к программе ОБЖ. Первые уроки начнутся уже в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Ребята пройдут тактическую и огневую подготовку, посетят занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также отработают навыки оказания первой медицинской помощи.

С 2023 года для десятиклассников будут проходить военно-учебные сборы на базе специализированного лагеря «Авангард-Чумляк».

Планируется, что занятия по НВП будут проводить курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, военнослужащие и ветераны силовых структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вадим Шумков заявил, что уроки НВП нужно адаптировать к современным условиям, с учётом современных вооружений и угроз.