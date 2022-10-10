Канберра, 10 октября 2022, 14:38 — REGNUM 10 октября министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг опубликовала заявление в соцсети Twitter, согласно которому Канберра решительно осуждает подавление властями Ирана протестов граждан.

Иран
Иран
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Австралия осуждает продолжающееся жесткое подавление протестов иранскими властями. Особую тревогу вызывают сообщения о нападениях на детей и арестах учащихся на территории школ», написала дипломат.

«Любая форма насилия неприемлема, особенно в отношении детей. Мы продолжаем поддерживать народ Ирана и его право на свободу выражения мнений и равенство женщин и девочек», говорилось в другом твите министра.

В Иранес 16 сентября продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция задержала из-за непокрытой головы.