Канберра, 10 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. 10 октября министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг опубликовала заявление в соцсети Twitter, согласно которому Канберра решительно осуждает подавление властями Ирана протестов граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Австралия осуждает продолжающееся жесткое подавление протестов иранскими властями. Особую тревогу вызывают сообщения о нападениях на детей и арестах учащихся на территории школ», — написала дипломат.

«Любая форма насилия неприемлема, особенно в отношении детей. Мы продолжаем поддерживать народ Ирана и его право на свободу выражения мнений и равенство женщин и девочек», — говорилось в другом твите министра.

В Иранес 16 сентября продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летнейМахсы Амини, которую полиция задержала из-за непокрытой головы.