Донецк, 10 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка из «Града», сообщили 10 октября в представительтстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:54 (совпадает с мск) — н. п. Георгиевка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщалол ИА REGNUM, ранее 10 октября боевики ВСУ обстреляли три района Донецка.

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