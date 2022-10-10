Москва, , 14:31 — REGNUM Полный отказ от поставок белорусской молочной продукции в Россию маловероятен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал информацию о том, что ряду белорусских предприятий запретили экспорт в РФ молока, мяса курицы и яиц.

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«Поставки белорусской продукции птицеводства на российский рынок относительно невелики — для яиц доля рынка составляет до 1,5%, для мяса птицы — до 3%. На внутреннем российском рынке этих продуктов сейчас ситуация перепроизводства, что отражается на динамике цен. Если исключить изменение общего уровня цен, то цена на яйца сейчас ниже их средней цены за последние пять лет, — сказал Терновский. — Такие же цифры характеризуют и рынок курятины, принимая во внимание то, что снижение цен к средним за последние годы с учетом инфляции еще больше – оно составляет 3,4%».

По молочной продукции, как пояснил Терновский, ситуация несколько другая.

«Так, Россия импортирует свыше 1/3 потребляемого сыра, и больше 80% от импорта — это поставки из Белоруссии. В целом Россия импортирует порядка 16% от объема потребления молока и молочных продуктов, и 74% импорта приходится на Белоруссию. Поэтому потенциальное влияние на рынок может быть велико, однако необходимо смотреть на детали ограничений — конкретные компании и виды продукции, — сказал Терновский. — Полный отказ от поставок молочной продукции в Россию маловероятен – белорусское молочное животноводство и переработка экспортоориентированы, а в Россию поставляется до 90% всей вывозимой молочной продукции».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в РФ выросли цены на продукты питания.

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