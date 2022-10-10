Канберра, 10 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Цены на бензин в Австралии могут достичь 2,15 доллара за литр в ближайшие недели, поскольку крупные города возвращаются к пиковым показателям цен на топливо. Об этом 10 октября написало агентство AAP.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Города восточного побережья Австралии приближаются к нижней части своего топливного цикла, а это означает, что цены на бензин вот-вот упадут до минимума, прежде чем снова вернуться вверх.

По данным Австралийского института нефти, средняя розничная цена на прошлой неделе снизилась на 0,7 цента. Среднее недельное значение по стране в столицах штатах упало на 2,9 цента до 183,2 цента за литр. Но оптовые цены выросли до 1,70 доллара за литр, что более чем на 13 центов выше, чем неделей ранее.