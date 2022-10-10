Москва, , 14:30 — REGNUM Российский рубль и валюты дружественных стран должны активнее использоваться в международных расчетах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе круглого стола в нижней палате парламента.

Анатолий Аксаков Государственная дума

«Необходимо расширять расчеты в рублях с нашими зарубежными партнерами и в валютах дружественных стран», — сказал депутат.

Аксаков пояснил, что по оценкам российского правительства это направление будет активно развиваться.

«Буквально за два года прогнозируется увеличение расчетов в рублях в 2 раза, а в валютах дружественных стран в 13 раз», — добавил он.

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