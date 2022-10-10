Абакан, , 14:29 — REGNUM Второй пакет мер поддержки мобилизованных и их семей подготовлен в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 10 октября в республиканском правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерства региона сформировали второй пакет региональных мер поддержки мобилизованных и их семей по поручению главы Хакасии Валентина Коновалова. Теперь подготовленные документы должны рассмотреть в Верховном совете республики.

Уточняется, что правительство Хакасии предлагает увеличить общий размер региональной единовременной помощи на всю семью мобилизованного до 100 тысяч рублей с учётом ранее выплаченных сумм в рамках первого пакета мер.

Три единовременные выплаты, вошедшие в пакет первоочередных мер, начали перечислять 7 октября. В рамках второго пакета мер также предусмотрены налоговые льготы мобилизованным и их семьям. Предлагается отменить для них уплату транспортного налога в текущем налоговом периоде. Кроме того, речь идёт об отсрочке на полгода (до 31 мая 2023 года) срока уплаты земельного налога и налога на имущество физлиц.

Во втором пакете мер предусмотрено возмещение до половины от стоимости проезда в пригородном и межмуниципальном транспорте, сокращение сроков ожидания плановой медицинской помощи и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках первого пакета мер по поддержке мобилизованных Хакасия объявила о выплатах по 10 тысяч рублей из бюджета региона на каждого несовершеннолетнего ребёнка и студента вуза до 23 лет, получающего первое очное образование. По 10 тысяч рублей выплатят каждой семье мобилизованных. По 10 тысяч рублей выплатят непосредственно каждому мобилизованному.

«Три единовременные денежные выплаты в рамках первоочередного комплекса мер — это была максимально возможная региональная мера, которую правительство Хакасии смогло предоставить из резервного фонда республики без изменения ранее утверждённого бюджета», — объяснили в правительстве республики.

Также в первом пакете предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ, за капремонт, по допобразованию и оздоровлению детей и так далее.

Введение дополнительных выплат требует процедуры изменения бюджета республики на сессии регионального парламента, подытожили власти Хакасии.