Канберра, 10 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Число бездомных граждан выросло примерно на 10% в Новом Южном Уэльсе (штат на юго-востоке Австралии) с начала пандемии коронавируса, что, по оценкам, обойдется экономике страны от 524,5 до 2,5 млрд долларов в течение следующих шести лет. Об этом 10 октября написала газета TheGuardian.

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Данные основаны на опубликованном новом отчете компании Impact Economic and Policy, в котором говорится, что с 2020 года в штате появилось еще 3700 бездомных, и все больше людей обращаются за помощью в специализированные службы.

Эксперты установили, что с начала пандемии 54 000 австралийских домохозяйств испытали ухудшение жилищного стресса. Генеральный директор Совета социальных служб Нового Южного Уэльса Джоанна Куилти уже заявила, что необходимы срочные меры для решения проблемы жилищного стресса в самом населенном штате Австралии.