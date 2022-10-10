Екатеринбург, 10 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о взяточничестве. На скамье подсудимых оказались правоохранитель и его сообщник, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что в мае 2021 мужчина, находившийся тогда на посту начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД, получил от подозреваемого в хранении запрещённых веществ взятку в размере 1 млн рублей. Деньги сначала были переданы сообщнику правоохранителя, который за посредничество получил 250 тыс. рублей.

При этом мужчина, обвинённый в хранении наркотиков, сообщил в полицию о факте последующей передачи взятки. Правоохранителя и его сообщника задержали.

Экс-полицейского суд приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Дело в отношении его посредника прекратили в связи с деятельным раскаянием. Приговор пока не вступил в законную силу.