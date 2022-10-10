Канберра, , 14:32 — REGNUM 10 октября лидер Зеленых Адам Бандт заявил, что «трусливое» решение лейбористского правительства Австралии поддержать сокращение налогов увеличит давление на стоимость жизни и подорвет «социал-демократию», предупредив, что партия не поддержит меры жесткой экономии, чтобы помочь федеральному правительству финансировать третий этап сокращения налогов. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия

«Кризис стоимости жизни усугубится, потому что лейбористы снижают налоги для политиков и миллиардеров вместо того, чтобы включить стоматологические услуги в медицинскую страховку и сделать уход за детьми бесплатным. Лейбористы не могут посочувствовать бедными в этом бюджете, тратя более 243 миллиардов долларов на снижение налогов для богатых», — заявил Бандт.

«Кошмар, устроенный лейбористами, насчет налогов разрушает социал-демократию, отрывая деньги от государственных служб, чтобы заплатить за снижение налогов на 9000 долларов для политиков и миллиардеров. Поскольку общественность, профсоюзы и социальные группы выступают против снижения налогов для богатых, Зеленые будут бороться за то, чтобы трусливая капитуляция лейбористов была недолгой», — добавил политик.