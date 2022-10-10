Усть-Кут, Иркутская область, , 14:27 — REGNUM Прокуратура Иркутской области поставила на контроль проверку в связи с гибелью водителя большегруза в Усть-Куте. По предварительным данным, в дневное время 10 октября на 591 км трассы «Вилюй» в районе г. Усть-Кута произошло возгорание самосвала, в результате от полученных ожогов погиб водитель транспортного средства.

Грузовик

По итогам прокуратурой будет дана оценка обоснованности выводов Гострудинспекции о достаточности мер, принимаемых работодателем в части обеспечения исполнения законодательства об охране труда, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Законность принятых следователями решений будет оценена прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 9 октября на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 6 человек погибли, 49 человек получили травмы различной степени тяжести.

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