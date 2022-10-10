Москва, 10 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Москва жёстко ответит на теракты, которые попытается организовать киевский режим на территории России. Такое заявление 10 октября на заседании Совета безопасности сделал президент России Владимир Путин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», — указал глава государства, подчеркнув, что «ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений».

Российский лидер добавил, что за взрывом на Крымском мосту стоит режим Зеленского. По его словам, данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт, организаторами и исполнителями которого являются киевские спецслужбы.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролёта моста, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли три человека.