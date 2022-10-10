Вашингтон, 10 октября 2022, 14:25 — REGNUM США движутся в сторону рецессии, которую вполне можно было избежать, заявил главный экономический советник компании Allianz Мохамед Эль-Эриан 9 октября в программе CBS «Face the Nation».
Федеральная резервная система повысила недавно процентные ставки в целях борьбы с инфляцией. Такой шаг был принят на фоне опасений того, что США может ожидать рецессия. Кроме того, на прошлой неделе Организация Объединенных Наций предупредила о глобальной рецессии: международная экономика принимает меры по сдерживанию инфляции. Опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что почти 9 из 10 руководителей компаний ожидают рецессии в следующем году.