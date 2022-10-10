Вашингтон, , 14:25 — REGNUM США движутся в сторону рецессии, которую вполне можно было избежать, заявил главный экономический советник компании Allianz Мохамед Эль-Эриан 9 октября в программе CBS «Face the Nation».

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«Я боюсь, что есть риск того, что с очень высокой вероятностью наступит разрушительная рецессия, которой можно было полностью избежать», — отметил Эль-Эриан, утверждая, что Федеральная резервная система совершила ошибки, которые «войдут в учебники истории».

«Одна из них ошибочно характеризует инфляцию как преходящую. Под этим они подразумевали, что это временно, это обратимо, не беспокойтесь об этом. Это была ошибка номер один. А потом ошибка номер два, когда наконец признали, что инфляция была устойчивой и высокой. Они не действовали. Они не действовали осмысленно», — добавил он.

Федеральная резервная система повысила недавно процентные ставки в целях борьбы с инфляцией. Такой шаг был принят на фоне опасений того, что США может ожидать рецессия. Кроме того, на прошлой неделе Организация Объединенных Наций предупредила о глобальной рецессии: международная экономика принимает меры по сдерживанию инфляции. Опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что почти 9 из 10 руководителей компаний ожидают рецессии в следующем году.