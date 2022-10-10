Москва, , 14:23 — REGNUM Некоторые российские предприятия вынуждены серьезно конкурировать с более дешевыми аналогами зарубежных производителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе круглого стола в нижней палате парламента.

Депутат Государственной думы Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

«Укрепление рубля бьёт также по нашим экспортно-импортным операциям, снижает заинтересованность в операциях. У нас есть агрегатный завод, который мог бы многие комплектующие производить и исторически он это делал в советский период, но проигрывает в конкурентной борьбе с дешевой продукцией, которая зачастую дешево поставляется не потому, что дешево стоит, а потому что захватывается рынок импортной продукцией не очень сложной, но очень дешевой. В том числе, как я уже сказал дешевой и потому что рубль подорожал и потому что нездоровая конкуренция тоже существует в рамках текущей ситуации», — сказал Аксаков.

Парламентарий считает, что необходимо серьезно проанализировать рынок, потребности, прежде всего для внутреннего производства для того, чтобы понять, где можно обеспечить импортозамещение.

«Понятно, что мы не собираемся закрываться от внешних рынков, но опять же необходимо чтобы поставлялась на внутренний рынок именно та продукция, которую мы не можем обеспечить сами», — пояснил он.

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