Оренбург, 10 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области Роспотребнадор отчитался о результатах проверок школьных столовых, организаторов питания и поставщиков продовольствия. Выявлены несоответствия проб продуктов питания по ряду показателей.

Www.mos.ru Столовая в школе

В 2021-2022 учебном году на пищеблоках исследовали 653 пробы готовых блюд на микробиологические показатели. В 1,1% случаев выявлено несоответствие нормативу. Ещё 686 проб готовых блюд исследовали на калорийность. По этому показателю несоответствие составило 0,3%. Из исследованных 84 проб пищевых продуктов 4,6% показали наличие фальсификата. По фактам нарушений возбуждены административные дела.

Стоит отметить, горячим питанием в регионе охвачено 98,7% школьников. Все учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее питание.