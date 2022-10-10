Грозный, , 14:23 — REGNUM Чечня получила более 55 машин для системы здравоохранения региона. В торжественной церемонии передачи ключей от автотранспорта участвовал глава региона Рамзан Кадыров.

Скорая помощь Kuzdrav.ru

«В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение» для нужд врачей поставлено 15 карет скорой помощи класса «Б» и более 40 единиц легкового санитарного автотранспорта», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомним, что не так давно Чечня получила 53 единицы автотранспорта для скорой помощи и первичного звена здравоохранения. Их распределили по медицинским организациям республики для доставки пациентов в медучреждения и выезда медработников на дом, перевозки биоматериалов в лаборатории и доставки лекарств пациентам в отдалённые и труднодоступные населенные пункты Чечни.

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