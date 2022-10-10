Грозный, 10 октября 2022, 14:23 — REGNUM Чечня получила более 55 машин для системы здравоохранения региона. В торжественной церемонии передачи ключей от автотранспорта участвовал глава региона Рамзан Кадыров.
Он напомним, что не так давно Чечня получила 53 единицы автотранспорта для скорой помощи и первичного звена здравоохранения. Их распределили по медицинским организациям республики для доставки пациентов в медучреждения и выезда медработников на дом, перевозки биоматериалов в лаборатории и доставки лекарств пациентам в отдалённые и труднодоступные населенные пункты Чечни.
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