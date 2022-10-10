Иркутск, , 14:22 — REGNUM За прошедшую неделю с 3 по 9 октября на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 6 человек погибли, 49 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГУ МВД РФ по региону,

ДТП в Приангарье МВД

В четырех случаях водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очередности проезда — 7, несоответствие скорости конкретным условиям движения — 8, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 4, неправильный выбор дистанции - 4,

выезд на полосу встречного движения — 3.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 сентября по 2 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали 16 взрослых и четверо детей

Читайте также: За неделю на дорогах Приангарья покалечились 20 человек