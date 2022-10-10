Москва, , 14:22 — REGNUM Сотрудники стадиона «РЖД-Арена», на котором играет московский футбольный клуб «Локомотив», были эвакуированы после анонимного звонка. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе клуба.

Стадион «РЖД Арена» Marina Lystseva

«Действительно была эвакуация работников после анонимного звонка», — сообщили в «Локомотиве».

Отмечается, что кинологи проверили стадион и не нашли ничего подозрительного, поэтому сотрудники вернулись на свои места и продолжили работу.

Отметим, что ближайший матч на «РЖД-Арене» должен состояться 18 октября. В этот день «Локомотив» сыграет с «Химками» в матче Кубка России.