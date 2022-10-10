Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Законопроект о городском бюджете Санкт-Петербурга на 2023–2025 годы внесен на рассмотрение в Законодательное собрание города в понедельник, 10 октября. Документом устанавливаются основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Впервые в бюджете Северной столицы и доходы, и расходы должны превысить один триллион рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Так, на 2023 год доходы городской казны составят 1 трлн 057,0 млрд рублей, расходы — 1 трлн 169,9 млрд рублей, а дефицит бюджета составит 112,9 млрд рублей. В 2024 году доходы вырастут до 1 трлн 143,6 млрд рублей, при этом расходов тоже будет больше — 1 трлн 179,0 млрд рублей. Что касается дефицита бюджета, то он сократится до 35,4 млрд рублей. В 2025 году доходы также немного вырастут — до 1 трлн 197,3 млрд рублей, как и расходы — до 1 трлн 239,5 млрд рублей. Прогнозируется и рост бюджетного дефицита — до 42,2 млрд рублей.

«Темпы роста собственных доходов в проекте закона о бюджете планируются на уровне 98,2% в 2023 году, 109,3% в 2024 году, 105,2% в 2025 году. Основным доходным источником бюджета Санкт-Петербурга в 2023–2025 годах станет налог на доходы физических лиц, темп роста в 2023 году — 108,7%, в 2024 году — 109,2%, в 2025 году — 108,5%», — добавили в пресс-службе Смольного.

Расходы бюджета сформированы в законопроекте на основе 18 государственных программ Санкт-Петербурга. Программные расходы в 2023 году составят 1 трлн 088,1 млрд рублей, или 93% от всех расходов бюджета.

«Приоритетными направлениями станут: развитие транспортной системы (269,9 млрд рублей или 23,1% расходов бюджета), развитие образования (237,4 млрд рублей или 20,3%), развитие здравоохранения (161,7 млрд рублей или 13,8%), социальная поддержка граждан (122,7 млрд рублей или 10,5%), обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга (73,9 млрд рублей или 6,3%)», — пояснили в Смольном.

«Вес» законопроекта о бюджет в электронном виде составил 103 Гб. Добавим, что первое чтение проекта закона о бюджете Петербурга на 2023–2025 годы запланировано на 26 октября.