Панама, 10 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Министерство образования Панамы приостановило занятия на всей территории страны в связи с последствиями урагана «Джулия», сопровождающего проливные дожди. Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Панама-Сити, Панама, 2017 год

По словам министра образования Марухи Гордей, это решение касается как государственных, так и частных школ.

Гордей пояснила, что данная мера является ответом на рекомендацию Национальной системы гражданской обороны гарантировать безопасность участников образовательного сообщества перед лицом последствий урагана.

Министр напомнила, что сильные дожди вызывают оползни и затопление рек и ручьев. По мере развития ситуации, добавила она, власти будут оценивать ситуацию и сообщат о возможности возвращения в школу.