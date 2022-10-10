Вильнюс, , 14:18 — REGNUM Литва закупит у США восемь пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, боеприпасы к ним и другое вооружение. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, договор о поставке HIMARS будет подписан до декабря.

«Договор — американцы практически на 90% заверили, что это произойдет до начала декабря. Это отдельная система и восемь пусковых установок, пусковые системы», — передаёт слова Анушаускаса издание «Дельфи».

По словам министра, на закупку систем HIMARS из военного бюджета Литвы будет выделено около 60 млн евро. Системы будут поставлены в страну в 2025 году. Кроме того, будут закуплены бронеавтомобили JLTV, радары средней дальности и боеприпасы.

Ранее, на прошлой неделе правительство Литвы решило увеличить расходы на оборону на 148 млн евро.

По шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS планируют также закупить Латвия и Эстония.