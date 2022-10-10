Чита, 10 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Чите закончили строительство дома-долгостроя в микрорайоне Каштакском, сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Минстрой Забайкалья В Чите закончили строительство дома-долгостроя

Дом №1, история которого началась в 2007 году, ввели в эксплуатацию. В многоэтажке предусмотрено 112 квартир, первые семьи уже получили ключи свои ключи.

Обязательства по завершению строительства этого и соседнего дома — №3 — выполнила компания «Голдгеопром».

По федеральной программе «Стимул» застройщик получил субсидию более 8,5 миллиона рублей на оплату технологического присоединения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Иркутской области при взаимодействии Фонда развития территорий Российской Федерации будут восстановлены права более 600 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на 11 объектах.

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