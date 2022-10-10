Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Ресурсный центр добровольчества на Камчатке стал одним из победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел» национального проекта «Образование» и открыл первый молодёжный коворкинг-центр «КоворкингPRO», а на его базе запустил медиа студию и музей добровольчества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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В центре будут проводить для молодёжи тренинги, мастер-классы, встречи с ведущими экспертами в различных сферах жизни, медийными личностями, руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций. Благодаря видео-конференц-связи к мероприятиям онлайн смогут подключиться жители отдалённых районов края.

В музее добровольчества школьников будут знакомить с различными направлениями волонтёрства. А в медиа пространстве «Pro Добро TV 41» молодых людей научат правильно пользоваться видеокамерами и фотоаппаратами.

«Мы уже набрали необходимое количество ребят из числа старшеклассников и студенческого актива, которые готовы приходить в нашу студию и знакомиться с правилами видеомонтажа, видеорежиссуры и учиться дикторскому искусству. В разработанной нами программе с ребятами будет работать педагог с большим опытомАлександр Дебриян. Помимо этого, мы заключили соглашение с представителями медиасообщества Ленинградской области, которые входят в десятку лучших в области, они будут работать дистанционно с ребятами, возможно, они прилетят и проведут здесь мастер-классы», — рассказала руководитель Ресурсного центра добровольчества Камчатки Анастасия Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, благодаря нацпроекту «Образование», более 85 педагогов расширяют свои знания в области профориентации, познакомятся с передовыми инструментами профориентологии и профориентационной диагностики. Такие курсы повышения квалификации организовали в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам страны найти профессию.