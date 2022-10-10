Белгород, , 14:17 — REGNUM Сигнал о минировании здания правительства Белгородской области поступил в оперативные службы 10 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Правительство Белгородской области Https://belregion.ru/

Всех сотрудников эвакуировали. Здание проверили сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Информация не подтвердилась. Часть сотрудников уже вернулась на свои места, другие работают удалённо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 10 октября под обстрел попали два населённых пункта, в одном из них погибла пожилая женщина.